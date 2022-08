Polizei Aachen

POL-AC: Suche nach weiblicher Person

Seit dem heutigen Tag, 15.00 Uhr, wird aus der Ortslage Herzogenrath-Merkstein die 57-jährige Vera Breier vermisst. Frau Breier ist 198 cm groß und hat graues Haar. Zur Bekleidung kann nichts gesagt werden. Zuletzt gesehen wurde Frau Breier in einem Bus in Richtung Eschweiler. Von dort verliert sich ihre Spur. Anhaltspunkte sind vorhanden, dass Frau Breier sich in dem Bereich Düsseldorf aufhalten könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Breier nehmen alle Polizeidienststelle entgegen.

