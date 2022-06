Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Verstoß gegen das Waffengesetz

Aachen (ots)

Nach einer Drohung mit Schusswaffe suchen Polizei und Staatsanwaltschaft einen unbekannten Mann. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt, so dass das Amtsgericht Aachen einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat.

Gesucht wird ein Mann, der am 6. Mai 2022 gegen 17.30 Uhr in der Elisengalerie in Aachen eine Schusswaffe gezeigt und auf Passanten gerichtet hat. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe und sucht Zeugen, die den Ablauf der Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter oder seine Begleiterin geben können.

Fotos und eine Beschreibung des Mannes finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/81458

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden.

Hinweise nimmt die Polizei Aachen während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577-31101 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten werden die Hinweise unter der Rufnummer 0241-9577-34201 entgegengenommen. (sk)

