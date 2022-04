POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung - 59jähriger Roetgener wird vermisst

Herzogenrath (ots) - Im Krankenhaus endete am Ostersonntag (17.04.2022) die Flucht eines Motorrollerfahrers. Seinen Anfang nahmen die Ereignisse gegen 14:45 Uhr am August-Schmidt-Platz in Merkstein. Zeugen sahen dort, wie der Rollerfahrer im Vorbeifahren gegen ein geparktes Auto stieß. Statt sich allerdings um den Unfall zu kümmern, nahm er lieber an einem dort ansässigen Bistro Platz und trank ein Bier. Als der ...

mehr