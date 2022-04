Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtige

Aachen (ots)

Nach der Besetzung einer Gleisanlage sucht die Polizei eine unbekannte Frau. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen, so dass das Amtsgericht Mönchengladbach einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat. Die Frau steht in dringendem Verdacht, am 5. November 2021 mit mehreren anderen Personen die Gleisanlage bei Grevenbroich an verschiedenen Stellen besetzt zu haben. Sie ist etwa 1,67 m groß, zierlich und hat braune Augen. Ein Foto der Frau finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/77757

Hinweise zur Identität und/ oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241-9577-35301 (während der Bürozeiten) und unter der 0241-9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. (sk)

