POL-AC: Vermisste Kinder - Polizei bittet um Mithilfe

Alsdorf (ots)

Seit etwa 17:15 Uhr des heutigen Sonntags (26.09.2021) werden zwei Kinder aus dem Bereich der Waldstraße in Alsdorf vermisst. Der vierjährige Ömer ist etwa 120cm groß und mit einem dunkelblauen Pulli und einer dunkelblauen Jogginghose bekleidet. Dazu trägt er Sandalen.

Sein Freund, Connor ist sechs Jahre alt. Er ist etwa 130cm groß. Connor trägt ein dunkelblaues Sweatshirt mit "Star Wars"-Aufdruck und eine hellgraue Hose. Beide Jungen sind blond.

Bei Antreffen der Kinder oder Hinweisen zu deren Aufenthalt wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 0241/957734290, außerhalb der Bürozeit an die Telefonnummer 0241/957734210 oder jede andere Polizeidienststelle. (And.)

