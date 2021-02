Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Vermisstenfahndung: 62-jähriger Kurt Arenz wird gesucht

Herzogenrath (ots)

Seit Donnerstag, den 11. Februar, wird aus Herzogenrath der 62-jährige Kurt Arenz vermisst.

Er verließ das Altenheim "Am Bockreiter" in der Schütz-von-Rode-Str. in Herzogenrath gegen 10:00 Uhr mit unbekanntem Ziel und kehrte bislang nicht zurück.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, 62 kg schwer und hat eine Halbglatze. Er ist auf einen Rollator angewiesen und bekleidet mit einer grauen Jacke, einer dunklen Hose und mit dunklen Schuhen.

Im Rahmen bisher eingeleiteter Suchmaßnahmen, insbesondere im Bereich Herzogenrath und an möglichen Anlaufadressen in Würselen, konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden.

Hinweise zum Aufenthalt des Kurt Arenz werden an die Vermisstenstelle der Aachener Polizei unter Tel. 0241 - 9577 34290 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten), bzw. an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

(rb)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell