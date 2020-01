Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Vermisstenfahndung - die 11- jährige Yvonne HOVEN wird vermisst

Stolberg/ Eschweiler/ StädteRegion (ots)

Seit gestern Nachmittag (15.01.2020) wird die 11-jährige Yvonne HOVEN vermisst. Das Mädchen verließ nach Schulschluss gegen 15 Uhr die Gesamtschule in Stolberg- Mausbach und stieg an der Haltestelle "Mausbach Kirche" in die Buslinie 42 in Richtung Eschweiler ein. An der Bushaltestelle "Am Rosental" in Stolberg stieg sie aus, seitdem verliert sich ihre Spur. Es liegen der Polizei mittlerweile Hinweise vor, dass Yvonne sich mit einem Bus oder einem sonstigen öffentlichen Verkehrsmittel in Richtung Berlin entfernt haben könnte. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Yvonne ist ca. 160 bis 165 cm groß, hat eine schlanke Figur, ein kräftiges Gesicht und lange, offen getragene, dunkelblonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer olivgrünen Steppjacke mit Pelzkragen, einer dunklen Stoffhose und schwarzen Boots. Da die bisherigen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Feststellung ihres Aufenthaltsortes geführt haben, bittet die Polizei nun im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 (Vermisstenstelle), unter der Rufnummer 0241- 9577/ 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241- 9577/ 34210 entgegen.

Das beigefügte Bild der Vermissten kann rechtefrei übernommen werden. (pw)

