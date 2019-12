Polizei Aachen

POL-AC: 58-Jähriger vermisst

Seit gestern (19.12.2019) wird der 58-jährige Herr Detlef Köhler vermisst. Herr Köhler hat sich zuletzt gestern Mittag in der Aachener Innenstadt aufgehalten. Zu seinen gewohnten Aufenthaltsorten zählt auch der Bereich des Aachener Stadtparks.

Herr Köhler ist 176 cm groß, hat eine normale Statur, dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel (länger als auf dem Foto) und einen grauen Oberlippenbart. Er ist mit einer grauen Kurzjacke, einer blauen Jeanshose und braunen Schnürstiefeln bekleidet. Außerdem hat eine dunkelgrüne Umhängetasche dabei.

Da die bisherigen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes führten, wird im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wer hat den Vermissten gesehen?

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) an die Kriminalwache unter der Nummer 0241/9577-34210.

Das Bild kann zum Zwecke dieser Fahndung rechtefrei genutzt werden. (am)

