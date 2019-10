Polizei Aachen

POL-AC: 48-Jähriger vermisst

Seit gestern (21.10.2019) 10.00 Uhr wird der 48-jährige Andreas Butyrko aus Aachen vermisst. Zuletzt wurde er am Mittwoch (16.10.2019) in den Abendstunden in Raeren (Belgien) gesehen. Da Herr Butyrko Kontakte nach Belgien hat, ist nicht auszuschließen, dass er sich noch immer im benachbarten Ausland aufhält.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,85 m groß, schlank, kurze dunkle Haare, trägt derzeit einen Vollbart.Er ist unterwegs mit seinem Pkw Suzuki Swift in blau mit dem Kennzeichen AC-YZ 97.

Hinweise werden erbeten an die Aachener Polizei unter der Rufnummer 0241-9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241-9577-34210. (am)

