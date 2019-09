Polizei Aachen

POL-AC: 51-jährige Frau vermisst

Stolberg (ots)

Seit heute Vormittag wird die 51-jährige Janette Lehmann vermisst. Frau Lehmann war mit ihrer Betreuerin bei einem Waldspaziergang in Stolberg unterwegs und ist im Bereich Kluckenstein in das angrenzende Waldstück bei Stolberg Vicht verschwunden. Sie ist an Demenz erkrankt und kann sich nicht allein orientieren.

Frau Lehmann ist ca. 1,65 m groß und hat blonde Haare. Sie ist bekleidet mit einer Jeans, einem grauen Pullover, einer blauen Jacke und auffällig roten Gummistiefeln sowie einer weißen Damenhandtasche.

Die Polizei hat bereits eine groß angelegte Suche eingeleitet.

Hinweise erbitten wir unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210. (am)

