Polizei Aachen

POL-AC: 14-Jährige gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am gestrigen Abend (26.08.2019) verließ die schwangere 14-jährige Laura SCHADEGUR den Kreissaal des Aachener Klinikums, obwohl aus ärztlicher Sicht die Geburt in Kürze zu erwarten ist. Frau SCHADEGUR ist derzeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Es besteht eine akute Gefahr für die Jugendliche und das ungeborene Kind.

Frau SCHADEGUR wird beschrieben als etwa 1,60 m groß, zierliche Statur, auffällig pinke Haare. Zuletzt trug sie eine graue Sweatjacke mit aufgedruckten schwarzen Sternen. Als sie Krankenhaus verließ hatte sie einen intranvenösen Zugang.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen werden erbeten unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210.

Das angehängte Bild kann zum Zwecke dieser Fahndung frei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell