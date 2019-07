Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Kiosk

Stolberg/ Gressenich (ots)

Im Laufe der letzten Nacht kam es neben dem Einbruch in den Dorfladen in Vicht (Meldung vom 09.07.19) zu einer weiteren Tat; ebenfalls Unbekannte brachen in einen Kiosk in der Schevenhütter Straße ein. Gewaltsam verschaffte man sich auch hier Zutritt in das Ladenlokal und durchsuchte die Räumlichkeit. Die Täter entwendeten Bargeld und Tabak im Wert von mehreren tausend Euro. Mit ihrem Diebesgut konnten sie unerkannt fliehen. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.(pw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell