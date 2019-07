Polizei Aachen

POL-AC: 87-jähriger Mann vermisst

Aachen/Roetgen (ots)

Seit heute Vormittag gegen 10.20 Uhr wird der 87-jährige Herr Viktor, Josef Segieth aus der Seniorenresidenz Itertalklinik in Roetgen vermisst. Vermutlich setzte er sich in einen Linienbus und fuhr in Richtung Aachen. Herr Segieth ist Diabetiker und ist auf medizinische Betreuung angewiesen. Er ist ca. 170 cm groß, schlank, hat graue Haare und ist insgesamt beige gekleidet. Er führt einen Rollator mit einem Namensaufkleber sowie eine braune Ledertasche mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter 0241/9577-34210 entgegen.

