POL-AC: Aktuelle Vermisstenfahndung: 13-Jährige Jasmina Mahkota vermisst; Mädchen ist schon öfters ausgebüxt

Mönchengladbach / Aachen (ots)

Seit Montag, dem 03.06.2019, wird die 13 jährige Jasmina MAHKOTA aus einer Einrichtung in Mönchengladbach vermisst.

Sie hat jedoch Anlaufpunkte und Kontakte in der Städteregion Aachen. Jasmina MAHKOTA ist ungefähr 150 cm groß, schlank und hat braun gefärbte lange Haare.

Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Leggings mit Streifen an der Seite, einem grauen Kurzarmshirt und einer hellrosafarbenen Jacke und sie trägt schwarze Sportschuhe. Sie führt eine große rote Tasche mit Schulterriemen mit sich.

Da die bisherigen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes führten, wird im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wer hat die Vermisste gesehen?

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Mönchengladbach, KK 12 02161/29-11213 oder an die Kriminalwache 02161/29-12290.

Ein Bild der Vermissten ist beigefügt und kann heruntergeladen werden.

