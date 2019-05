Polizei Aachen

POL-AC: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisster Karin Anita Thyssen aus Aachen

Aachen (ots)

Die Aachener Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der seit gestern Nachmittag vermissten 75-jährigen Frau Karin Anita Thyssen.

Frau Thyssen wurde zuletzt am Dienstag, gegen 15 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in der Aureliusstraße gesehen. Frau Thyssen ist dement und daher zeitweise orientierungslos.

Die Vermisste ist etwa 163 cm groß, hat kurze, weiße Haare und ist wahrscheinlich mit einer rosafarbenen Jacke bekleidet. Eventuell hat sie eine rote Handtasche dabei.

Hinweise nimmt die Kripo Aachen unter der Telefonnummer 0241 - 9577 31201 oder unter 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden) entgegen.

Zwei Bilder, deren Aufnahmedaten nicht vorliegen, sind angehängt und können heruntergeladen und mit "Quelle Polizei" veröffentlicht werden. (pk)

