POL-AC: Motorradfahrer schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Am vergangenen Samstag (18.05.2019, 18.15 Uhr) wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Alsdorfer Straße nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der Mann war in Richtung Blausteinsee unterwegs, als ein 68-jähriger Autofahrer aus einem Feldweg heraus auf die Alsdorfer Straße einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem das Motorrad auf dem Dach des Pkw liegen blieb. Der 28-Jährige wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Alsdorfer Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

