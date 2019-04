Polizei Aachen

POL-AC: Hanfplantage entdeckt: 41-Jähriger vorläufig festgenommen

Aus Sorge um seinen Mieter hat sich gestern (23.04.2019) ein Eigentümer aus der Harscampstraße an die Polizei gewandt. Dauerhaft herunter gelassene Rollläden und ein voller Briefkasten hatten den Mann stutzig werden lassen, so dass er sich schließlich entschloss die Polizei einzuschalten. Bei der Suche nach Anzeichen für einen Notfall, fiel den Beamten jedoch nur viel zu schnell drehende Stromzähler und der süßliche Duft nach Marihuana in Wohnungsnähe auf. Eine Richterin ordnete daraufhin die Durchsuchung der Räume an. In der Wohnung fand die Polizei eine professionell angelegte Hanfplantage. Der zwischenzeitlich an seiner Wohnung erschienene 41-jährige Mieter wurde vorläufig festgenommen.

Ein Verfahren wegen Herstellung von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde gegen den Mann eingeleitet. Die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

