POL-AC: Tierischer Nachklatsch zu Ostern

Aachen (ots)

Nicht der Osterhase sondern sechs Pferde und ein Esel spielten am Ostersonntaq für einige Anwohner in Walheim und Kornelimünster eine nachhaltige Rolle.

Die Tiere waren eine Stunde nach Mitternacht am Iternberg in Walheim aufgetaucht. Gleich mehrere besorgte Anrufer meldeten dies der Polizeileitstelle. Also machten sich Beamte auf den Weg und tra-fen auf die kleine Herde, die recht zügig unterwegs war. Um näher an den Tieren dran zu sein und ihr Kreuz- und Querlaufen über die Straße zu verhindern, begleiteten die Beamten die Tiere zu Fuß. Was sich letztlich als reparabler Fehler erwies. Denn die Tiere waren dermaßen gut zu Fuß unterwegs, dass die Beamten - beide recht sportlich muss hier angefügt werden - nicht mehr nachkamen. Schließlich stiegen die Beamten in einen dort verkehrenden Linienbus um zumindest an der tierischen Truppe dranzubleiben und ständig den Standort an Kollegen durchzugeben, die aus entgegen gesetz-ter Richtung anrückten.

Auf der Schleidener Straße in Walheim gelang es diesen Beamten dann, die Fahrbahn so zu veren-gen, dass die Tiere tempomäßig einen Gang runterschalten mussten. Dadurch war es möglich, die Pferde und den Esel wenig später in einen Vorgarten mit Obstbäumen zu lotsen. Die Hausbesitzerin, durch das Palaver von Mensch und Tier mittlerweile aufgewacht, nahm die ungewöhnliche Lage mit Humor und meinte noch, ein Esel habe in der längeren Vergangenheit doch um die Osterzeit bereits schon einmal eine Rolle gespielt.

Zwischenzeitlich konnte der Besitzer der Tiere erreicht werden. Tatsächlich waren Pferde und besagter Esel von einer Weide im drei Kilometer entfernten Kornelimünster ausgebüxt. Bis der Besitzer mit Seilen und Halfter kam, war eine Mischung aus Respekt und Mut angebracht, um die Freigänger auf der Vorgartenwiese in Schach zu halten. "Nachdem alle Tiere gehalftert und angeleint waren, begab sich die Karawane in einer der Uhrzeit angepassten Bekleidung auf den 2,7 Kilometer langen Rückweg, welcher störungsfrei verlief", heißt es im Polizeiprotokoll.

Einen ganz besonderen Dank richten die Beamten an die beteiligten Bewohner der Schleidener Straße in Walheim und jener Dame aus Friesenrath, ohne deren Hilfe dieser Einsatz nicht schadlos überstan-den worden wäre. (pk)

