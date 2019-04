Polizei Aachen

POL-AC: 15-Jährige ausgebüxt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit vorhandenen Lebensumständen, ist die 15-jährige Angelique Mayer weggelaufen. Wo sie sich derzeit aufhält ist unklar, es bestand jedoch bis März immer wieder telefonischer Kontakt zu dem Mädchen. Es konnte ermittelt werden, dass sich die 15-Jährige zuletzt vorrübergehend bei einem Bekannten in Neukirchen-Vluyn aufgehalten hat. Nach eigenen Angaben will sie sich in diesem Bereich mit kleineren Jobs in Restaurants oder als Kindermädchen über Wasser halten.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum genauen Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen? Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter Nummer 0241/9577-34210.

Das angehängte Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell