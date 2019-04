Polizei Aachen

POL-AC: Nach Banküberfall am Dienstag in Eschweiler; Polizei fahndet mit Fotos aus Überwachungskamera und Phantombildern nach Bankräuber

Eschweiler (ots)

Die Fahndung nach dem unbekannten Mann, der am Dienstagnachmittag in Eschweiler die Filiale eines Geldinstituts An Wardenslinde überfallen hat, läuft auf Hochtouren.

Jetzt gehen die Fahnder mit Bildern aus der Überwachungskamera des Geldinstituts in die Öffentlichkeit. Darüber hinaus mit zwei Phantombildern, die nach Angaben von Zeugen vom Landeskriminalamt angefertigt wurden.

Wer Hinweise auf die abgebildete Person oder andere sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, möchte sich bitte an die Kripo in Aachen wenden unter 0241 - 9577 31501 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden). Und natürlich jederzeit über den Notruf "110".

Mehrere Bilder sind angehängt. Sie können rechtefrei verwendet werden.

Bezug: Pressemeldung der Polizei Aachen vom 17.4.2019, Bewaffneter Bankraub in Eschweiler (pk)

