POL-AC: Zeugen gesucht - Unbekannte brachen in Bankfiliale ein und leiteten Gas in einen Geldautomaten - Automat beschädigt - Täter ohne Diebesgut flüchtig

Herzogenrath (ots)

In der letzten Nacht (10.04.2019) gegen 03.10 Uhr brachen nach jetzigem Stand der Ermittlungen unbekannte Täter in den Vorraum einer Bankfiliale auf der Kleikstraße ein und versuchten mittels Einführung von Gas den dortigen Geldautomaten aufzusprengen. Hierbei wurde durch die Verpuffung nur der Automat beschädigt; die Täter flohen, ohne an das Bargeld gelangt zu sein, vom Tatort. Mehrere mitgeführte Gasflaschen ließen sie in der Bank zurück. Die alarmierte Feuerwehr führte eine Gasmessung durch und nahm die Gasflaschen in Verwahrung. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Anwohner um Mithilfe: Wem sind in den letzten Tagen am und im näheren Umkreis des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 31401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241 / 9577- 34210. (pw)

