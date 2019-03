Polizei Aachen

POL-AC: Wohnwagen aus Lagerhalle gestohlen

Simmerath (ots)

Unbekannte haben aus einer Lagerhalle in Rollesbroich in der Siemensstraße einen Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen.

Um in die Lagerhalle zu gelangen, brachen sie eine Kette am Eingangstor auf. Die Tat entdeckt wurde am Mittwochmorgen. Ende Februar hatte der Wagen noch in der Halle gestanden.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. (pk)

