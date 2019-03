Polizei Aachen

POL-AC: Auseinandersetzung in der Pontstraße hat Festnahme zur Folge.

Aachen (ots)

Am gestrigen Morgen, 17.03.2019 gegen 05:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei mit einer größeren Gruppe in die Pontstraße gerufen. Mehrere Streifenwagen wurden in den Einsatz geschickt und trafen eben diese Personengruppe auf der Pontstraße an. Zu diesem Zeitpunkt entfernten sich gerade zwei Personen zu Fuß in Richtung des Parkhauses. Die eingesetzten Polizisten sprachen die beiden an und versuchten den Sachverhalt zu klären. Einer der beiden Beteiligten versuchte zunächst verbal die Polizeimaßnahme zu stören und als dies nicht funktionierte, schob er diese beiseite, um sich den Weg zu der anderen beteiligten Person zu bahnen. Es kam zu einem massiven Schlagabtausch. Die beiden Kontrahenten konnten zunächst getrennt werden. Die Stimmung war weiterhin aggressiv. Der Tatverdächtige drohte weiterhin mit Fäusten und wollte offensichtlich die Schlägerei fortsetzten so dass die Polizisten diesen, nur mit Einsatz von Pfefferspray und körperlicher Gewalt, zu Boden bringen konnten. Unter Anwendung massiver Gewalt konnte der 28-jährige aus Aachen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Dose mit BTM. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die eingesetzten Polizisten wurden leicht verletzt, konnten jedoch weiter ihren Dienst versehen. (FP)

