POL-AC: Sachbeschädigung an SPD-Parteibüro

Alsdorf (ots)

Der Staatsschutz der Aachener Kripo ermittelt, nachdem Unbekannte am Wochenende am Gebäude des SPD-Unterbezirks der Städteregion Aachen eine Scheibe zerstörten.

Am Montagmorgen wurde der Schaden entdeckt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war niemand ins Gebäude am Willy-Brandt-Ring gelangt. Offenbar hatten die Täter einen Pflasterstein in das Fenster geworfen. Den stellte die Polizei sicher.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag bis Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr. (pk)

