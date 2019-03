Polizei Aachen

POL-AC: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw; ein Schwerverletzter und sechs Leichtverletzte

Eschweiler (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus und einem Pkw wurden gestern Morgen auf der Jülicher Straße in Dürwiss insgesamt acht Personen verletzt, zwei davon schwer. Unter den Schwerverletzten sind der 61-jährige Busfahrer eines Waldfeuchter Verkehrsbetriebsunternehmens und der 37-jährige Pkw-Fahrer aus Stolberg. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die sechs Leichtverletzten waren Fahrgäste.

Nach Angaben von Zeugen und der Beteiligten hatte der Busfahrer zunächst an der Bushaltestelle Jülicher Straße in Höhe der Grünstraße gewartet und wollte dann in den fließenden Verkehr einfah-ren. Den Blinker hatte er entsprechend gesetzt, aber nicht auf den Pkw geachtet, der sich bereits in seiner Höhe, etwa dem Fahrerhaus, befand. Der Bus stieß mit dem Pkw zusammen. Der 61-Jährige hatte nach eigenen Angaben daraufhin eine Vollbremsung gemacht, aber die Bremse reagierte wohl nicht mehr richtig. Später stellte sich heraus, dass durch den Aufprall ein Bremsventil zerstört worden war und die Bremse somit nicht mehr ansprechen konnte.

Durch die ausbleibende Bremsung wurde der Pkw seitlich von der Straße über den gegenüberliegenden Bürgersteig in die dortige Hecke gedrückt. Beide Fahrzeuge kamen dort erst zum Stillstand. Sowohl der Bus als auch der Pkw wurden abgeschleppt.

Der Pkw-Fahrer wurde noch am Unfalltag wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Ein Bild von der Unfallstelle ist beigefügt und kann rechtefrei heruntergeladen werden. (pk)

