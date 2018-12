POL-AC: Einbrüche in Häuser und Gaststätte

Alsdorf (ots) - Die Polizei in Alsdorf meldet weitere Einbrüche im Stadtgebiet. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Husemannstraße eingedrungen und haben dort vor allem Schmuck entwendet.

Montagnachmittag, zwischen 16 und 18 Uhr, waren Einbrecher in einem Reihenhaus am Weidenhof am Werk. Hier brachen sie die Terrassentüre auf und durchwühlten in dem Haus einiges. Sie erbeuteten eine Münzsammlung und andere Sammlerstücke.

Erst jetzt wurde der Einbruch in eine Gaststätte in der Broicher Straße entdeckt. Die Tatzeit scheint etwa Mitte Februar gewesen zu sein. Der oder die Täter entwendeten eine Musikanlage, die nach Angaben des Eigentümers für Auftritte vorgesehen ist. Der Schaden soll bei etwa 10.000 Euro liegen.

Geld für eine Klassenfahrt wurde am Montag aus dem Schrank einer Alsdorfer Schule gestohlen. Der Schrank stand in einem Klassenzimmer, in dem gerade kein Unterricht stattfand. Als die Schüler am Montag vom Unterricht aus einem anderen Klassenraum zurückkehrten, entdeckten sie den gewaltsam aufgebrochenen Schrank.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell