POL-AC: Dieb übersieht Zeugen

Aachen (ots) - Ein Ganove, der nicht weiß was "Ausbaldowern" bedeutet, ist wie ein Bankier, der nicht weiß was das kleine Einmaleins ist. Warum beide "Karrieren" zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sind, das hat ein 30-jähriger Dieb am vergangenen Freitag (23.11.2018) unter Beweis gestellt.

Ein Zeugenduo hielt sich am frühen Abend (21.18 Uhr) in einem Pkw auf dem Parkplatz der Gartenkolonie in der Oberen Drimbornstraße auf. Aus dem eigenen Auto heraus konnten sie mühelos beobachten, wie der 30-Jährige ein offenbar fremdes Fahrzeug öffnete und diverse Gegenstände aus diesem entwendete. Sofort wählten sie den Notruf, mehrere Streifen machten sich auf dem Weg zum Einsatzort.

Die Fortsetzung des Beutezuges verlief nicht ganz nach Plan. Zum großen Erstaunen konnten die Zeugen sehen wie der Mann bei einem weiteren Pkw eine unverschlossene Türe öffnete - nämlich die ihres eigenen. Der Anblick der Zeugen ließ den 30-Jährigen kurz erstarren und augenblicklich die Flucht ergreifen.

Dank der guten Beschreibung wurde der Mann in der Clermontstraße samt Beute geschnappt und festgenommen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige erst in der Vorwoche aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Der Mann hat nun vermutlich genug Zeit, um sich über seine zukünftige Berufswahl in Ruhe Gedanken zu machen. Für das kleine Einmaleins sollte sie jedenfalls reichen. (am)

