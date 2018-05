POL-AC: Aktuelle Warnmeldung: mehr als zwanzig Betrugsversuche über Telefon - falsche Polizisten meldet sich nachts über Draht

Städteregion Aachen/ Nordkreis (ots) - Gestern Abend und in der Nacht kam es erneut zu mehreren dreisten Betrugsversuchen am Telefon. Falsche Polizisten meldeten sich bei zumeist älteren Mitbürgern und gaben vor, dass ein Einbruch kurz bevor stehen würde. Aus Sicherheitsgründen sollten alle Wertsachen der Polizei direkt übergeben werden. Besonders dreist in den aktuellen Fällen ist, dass die Betrüger einen realen Namen eines Aachener Polizisten als Kontaktbeamten nutzten. Bislang reagierten die Angerufenen besonnen und informierten über den Polizei- Notruf 110 die "richtige" Polizei.

Nochmals erfolgt der Hinweis der Polizei: Die Polizei nimmt grundsätzlich kein Bargeld oder Wertsachen in Verwahrung. Lassen Sie sich nicht verunsichern, beenden Sie das Gespräch direkt und melden Sie den Vorfall über den Notruf 110. Reden Sie im Familien- und Freundeskreis, in der Nachbarschaft über die Thematik und warnen Sie sich untereinander. (pw)

