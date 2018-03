POL-AC: Geplante Sperrung des Berliner Rings - Sachverständiger nimmt Unfallstelle in Augenschein

Aachen (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen zum Hergang des schweren Unfalls auf dem Berliner Ring vom 28.02.2018 (siehe unsere Meldung vom selben Tag), hat die Aachener Staatsanwaltschaft ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben. Ein Sachverständiger wird heute Vormittag die Unfallstelle in Augenschein nehmen. Der Berliner Ring wird dazu ab 11 Uhr zwischen der Von-Coels-Straße und der Charlottenburger Allee in Fahrtrichtung Charlottenburger Allee vorübergehend gesperrt. Die Fahrspuren in die Gegenrichtung bleiben befahrbar. Die Sperrung ist zunächst bis 11.45 Uhr angesetzt, vorbehaltlich einer Verlängerung bei Bedarf. Um Verkehrsstörungen zu vermeiden, bitten wir Sie den Bereich zu umfahren. (am)

