POL-AC: Eisflächen nicht betreten - Der Erpel und das Hinweisschild

StädteRegion (ots) - Ein filmreifer Gewissenskampf spielte sich gestern am Teich auf dem Gelände des Aachener Präsidiums ab. Geraume Zeit hockte ein Erpel neben dem dort aufgestellten Hinweisschild "Eisfläche nicht betreten" und fragte sich, ob er es tatsächlich wagen soll, diesen Hinweis vor den Augen der kompletten Belegschaft der Aachener Polizei zu missachten. Der Erpel schien die kritischen Blicke aus den Büros bemerkt zu haben, er ließ von seinem Vorhaben ab und machte es sich in der Sonne hinter dem Schild gemütlich.

An diesen kalt-sonnigen Tagen dürften einige Aachenerinnen und Aachener in die Versuchung kommen, die zugefrorenen Gewässer in der Region zu betreten. Wir raten: befolgen Sie die Hinweisschilder und bringen Sie sich durch das Betreten von Eisflächen nicht in Gefahr. Ob das Eis tatsächlich hält, das lässt sich oft nicht einschätzen. Achten Sie besonders auf Ihre Kinder!

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell