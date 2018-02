POL-AC: 4 Personen bei Verkehrsunfall auf Berliner Ring schwer verletzt

Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen 3 Pkw auf dem Berliner Ring in Aachen wurden gegen 15 Uhr vier Personen schwer verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine 66-jährige Pkw-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer 60-jährigen Frau aus Richterich. Weiterhin war am Unfall ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsdorf beteiligt. Ob dessen Fahrzeug vor oder nach der Kollision im Gegenverkehr beschädigt wurde, wird noch zu ermitteln sein. Die beiden Pkw-Fahrerinnen wurden infolge des Unfalls schwer verletzt. Darüber hinaus wurden ein 4-jähriges Kind im Pkw der 66 Jährigen und ein 29-jähriger Beifahrer in dem Fahrzeug aus Alsdorf ebenfalls schwer verletzt. Die Feuerwehr Aachen war mit einem Großaufgebot vor Ort und transportierte die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand für die Verletzten glücklicherweise nicht. Der Berliner Ring wurde zur Unfallaufnahme bis 17 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. T. Ihnen, PHK

