POL-AC: Fall von Homejacking in Herzogenrath

Herzogenrath (ots) - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in der Zeit von 3 Uhr bis 7 Uhr in der Straße Am Stäsgen einen Pkw gestohlen.

Die Täter hatten zuvor die Hauseingangstüre des Einfamilienhauses aufgebrochen und, während die Bewohner in der oberen Etage schliefen, aus der Diele den Autoschlüssel des vor der Garage stehenden BMW entwendet. Weitere Räumlichkeiten durchsuchten sie nicht.

Die Kripo hat Aufbruchspuren gesichert. (pk)

