POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach Böllerwurf

Braunschweig (ots)

Hamburger Straße, Eintracht-Stadion, 26.10.2025, 14:00 Uhr

Rettungsdienstmitarbeiter durch "Polenböller" verletzt

Während des letzten Fußballspiels zwischen Braunschweig und Hannover kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann im Zuschauerblock 9 zündete einen sog. Polenböller an und warf diesen in das anliegende Marathontor. Der Böller detonierte vor zwei Männern des Rettungsdienstes im Alter von 39 und 31. Beide erlitten dadurch ein Knalltrauma. Der Verursacher wurde durch den Sicherheitsdienst des Stadions verwiesen. Die Polizei erhielt erst im Nachgang Kenntnis von dem Vorfall und sucht nun mit Bildern der Videoüberwachung des Stadions nach dem Täter. Durch das Amtsgericht wurden die Bilder auf Antrag der Staatsanwaltschaft zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 zu melden.

