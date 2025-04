Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung - Sachbeschädigung an PKW

Braunschweig (ots)

Schlossarkaden, Parkdeck 1, 31.12.2024, 13:10h

Mann beschädigt Auto nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

In den Mittagsstunden des letztjährigen Silvesters kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Eine Zeugin beobachtete wie ein dunkel gekleideter Mann auf einem Auto auf- und absprang und das Fahrzeug so beschädigte. Trotz Ansprache ließ er nicht davon ab. Nachdem die 56-jährige Zeugin die Polizei rief, floh der Täter mit einem silbernen Mountainbike. An dem schwarzen BMW mit Zulassung aus Berlin wurden Frontscheibe, Motorhaube und der rechte Seitenspiegel so stark beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000EUR.

Der Nutzer des Fahrzeugs äußerte gegenüber der Polizei, dass es zuvor ein "Missverständnis" im Straßenverkehr mit einem Radfahrer gegeben habe. Die Polizei konnte Videoaufzeichnungen und weitere Spuren sichern. Durch eine Richterin am Amtsgericht wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun Bilder des mutmaßlichen Täters zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Hinweise zu Tat oder Täter nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

Polizei Braunschweig