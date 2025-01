POL-BS: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Moselstraße, 01.01.2025, 12:00h Mann verletzt drei Polizeibeamte In den Mittagsstunden des Neujahrstages wurden Beamte zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen in der Weststadt gerufen. Vor einem Wohnhaus in der Moselstraße konnte lediglich nur ein 26-Jähriger Mann festgestellt werden. Während er kontrolliert wurde, zeigte er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Schließlich schlug er einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. ...

