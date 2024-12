POL-BS: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Kanzlerfeld / Watenbüttel, 04.12.24, 15:30 bis 22:00h Unbekannte gelangen über Fenster in Wohnung Am gestrigen Mittwoch erreichten die Polizei zwei Meldungen über Einbrüche. Im Zeitraum der Vorwoche nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit eines Ehepaares aus und verschaffte sich durch sog. Kittfalzstechen an einem Fenster Zutritt zu den Wohnräumen. Sämtliche Räume wurden von dem ...

mehr