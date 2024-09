Polizei Braunschweig

POL-BS: Vermisste Person

Braunschweig (ots)

Salzdahlumer Straße, 30.08.2024, 12.30 Uhr Seit Freitagmittag wird eine 43-Jährige aus Braunschweig-Viewegs Garten-Bebelhof vermisst. Sie war zuletzt in einer Arztpraxis in der Salzdahlumer Straße in Braunschweig in Behandlung. Die Person wird wie folgt beschrieben: 1,55-1,60m groß, schlanke Statur, schwarze Haare. Die Person war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer schwarzen längeren Jacke, einem dunklen T-Shirt und einer braunen Hose bekleidet. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Aufgrund eines Krankheitsbildes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Zeugen, die die Vermisste gesehen haben, werden gebeten die Polizei zu informieren. Hinweise bitte über Notruf oder an den Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516.

