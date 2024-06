Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße

26.01.24, 16.30 Uhr

Straßenbahnfahrer von Unbekanntem rassistisch beleidigt und bedroht

Bereits im Januar kam es in einer Straßenbahn der Linie 2 in Höhe Hamburger Straße zu einem Vorfall bei dem der 36-jährige Fahrer der Bahn zunächst durch einen bislang unbekannten Fahrgast rassistisch beleidigt wurde. Nachdem der Fahrer den Unbekannten ansprach und auf sein Fehlverhalten hinwies, beleidigte er diesen wiederholt und begann rumzuschreien, bevor er die Bahn an der Haltestelle Schützenplatz verließ. Von außen trat er dann an die Fahrerkabine der Bahn und bedrohte den Fahrer. Der 36-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, weswegen sich der aggressive Unbekannte fußläufig über die Isoldestraße entfernte.

Am darauffolgenden Tag nutzte der wiedererkannte Täter und ein Zeuge vom Vortag erneut die Bahn der Linie 2. Hier konnte ein Foto vom Täter gefertigt werden. Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Beleidigung und Bedrohung und mit Beschluss des Amtsgerichts Braunschweig suchen die Ermittler nun mittels des Fotos nach dem Unbekannten.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531-476 2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell