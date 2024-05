POL-BS: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Bienrode, 25.05.2024, 10:00 Unbekannte erbeuten fünfstelligen Betrag Am Samstag ereignete sich im Stadtteil Bienrode ein Trickbetrug. Eine 87-jährige Frau erhielt bereits zwei Tage zuvor einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass sie von einer korrupten Kassiererin Falschgeld erhalten habe. Diesen Anruf konnte die Seniorin als Betrug entlarven und brachte den Vorfall zur Anzeige. Am Samstag erhielt sie in den ...

mehr