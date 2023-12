POL-BS: Räuberische Erpressung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Berliner Straße, 05.12.2023, 15:30 Streitigkeiten im Straßenverkehr enden in Strafanzeige In den Nachmittagsstunden des gestrigen Dienstags fuhr ein 60-jähriger Mann aus Cremlingen auf der Berliner Straße und wollte mit seinem Pkw nach rechts in die Querumer Straße abbiegen. Ein bislang unbekannter Mann stellte sich ihm mit ausgebreiten Armen in den Weg und verhinderte seine Weiterfahrt. Nachdem ein Kind hinter dem Mann die Straße ...

