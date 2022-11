Polizei Braunschweig

POL-BS: UPDATE: Vermisste Person wurde angetroffen

Braunschweig (ots)

Die vermisste Person wurde am 14.11.2022 durch Beamte der Bundespolizei am Braunschweiger Hauptbahnhof angetroffen. Er ist wohlauf und wurde zurück nach Querum gebracht.

Vermisste Person

Braunschweig, Marie-Juchacz-Platz, 13.11.2022

Ein 72-jähriger Braunschweiger wird vermisst

In den frühen Morgenstunden des 13.11.2022 stellten Mitarbeiter eines Wohn- und Pflegeheims in Querum fest, dass ein Bewohner nicht in seinem Zimmer war. Es handelte sich um den 72-jährigen Uwe Waschko. Herr Waschko ist krankheitsbedingt orientierungslos und vermutlich mit einer beigen Jacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg. Zeugen, die Herrn Waschko gesehen haben, werden gebeten die Polizei zu informieren. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell