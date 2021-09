Polizei Braunschweig

POL-BS: Leitungswechsel in der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig bei der Polizeidirektion Braunschweig

Braunschweig (ots)

Polizeipräsident Michael Pientka verabschiedet im Rahmen eines Festaktes den Leiter der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig Kriminaldirektor Michael Blase in den Ruhestand und führte im Anschluss seinen Nachfolger Kriminaldirektor Oliver Grotha in sein neues Amt ein. Zu der Veranstaltung, die unter Berücksichtigung der Coronauflagen stattfand, konnte Herr Pientka Gäste aus dem Bereich der Justiz, des Landeskriminalamtes Niedersachsen, anderer Polizeibehörden und der eigenen Behörde begrüßen.

In seiner Rede würdigte der Behördenleiter die Lebensleistung des 62 Jahre alten Kriminaldirektors Blase, der 1979 seinen Dienst bei der Polizei Niedersachsen antrat. Seine wichtigste Aufgabe fand Blase in der Bekämpfung der Organisierten - und Schwerstkriminalität. Michael Blase, ein Kriminalbeamter der "alten Schule" und ein "Kämpfer" für die Kriminalpolizei, hat sich vehement für die Bekämpfung der "Clankriminalität" eingesetzt. Sein "Steckenpferd" war ein fundiertes Ausbildungskonzept für gute, handwerkliche Ermittlungsarbeit.

"In den letzten vier Jahren als Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig hat der erfahrene Ermittler maßgeblich seine Handschrift in umfangreiche Großverfahren eingebracht und so mit seinem Team zum erfolgreichen Abschluss diverser Ermittlungskomplexe organisierter Kriminalität auch mit internationaler Beteiligung beigetragen. Dazu gehören Straftaten im Bereich des Einfuhrschmuggels von Betäubungsmitteln sowie Korruptions- und Betrugsverfahren mit Schäden in Millionenhöhe oder die Bekämpfung des internationalen Schusswaffenhandels", resümierte der Polizeipräsident.

Der im Vorharz lebende Familienmensch Blase gilt in Freundeskreisen als "Botschafter für den Harz" mit einer Leidenschaft für "schöne" Autos und Motorräder. Herr Pientka dankte dem angehenden Pensionär für seinen über vierzig Jahre andauernden, unnachgiebigen Einsatz bei der Kriminalitätsbekämpfung und wünschte ihm für die Zukunft einen schönen Ausgleich für sein großes Engagement.

Über die Entscheidung von Kriminaldirektor Grotha, die Leitung der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig zu übernehmen, zeigt sich der Behördenleiter zufrieden. Der 56 Jahre alte Kriminalist ist ein ausgewiesener Experte und war die letzten vier Jahre als Leiter des Dezernats "Kriminalitätsbekämpfung" bei der Polizeidirektion Braunschweig in Führungsverantwortung. "Ich bin davon überzeugt, dass Oliver Grotha viele neue Impulse in seinem neuen Wirkungsbereich einbringen wird. Seine guten Führungs- und Managementeigenschaften wie auch seine Fachkompetenz hat er bereits unter Beweis gestellt. Für seine zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen wünsche ich ihm weiterhin viel Erfolg", so Polizeipräsident Michael Pientka bei der Amtseinführung.

