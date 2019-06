Polizei Braunschweig

POL-BS: Kontrolle in Parkanlagen und auf Spielplätzen - Drogenverstöße festgestellt

Braunschweig (ots)

05.06.2019, Nachmittagsstunden Inselwallpark und Umgebung

Bei Kontrollen von mehreren Personen im Inselwallpark und Umgebung wurden Beamte des Polizeikommissariats Mitte fündig.

Zunächst kontrollierten sie einen 31-jährigen Fahrradfahrer, der bei Erblicken des Streifenwagens zügig die Richtung geändert hatte. Bei dem Mann wurden drei kleine Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, um welches Betäubungsmittel es sich bei dem beschlagnahmten Pulver handelt.

Bei der Kontrolle von zwei weiteren jungen Männern, die auf einer Bank saßen, wurden die Beamten erneut fündig. Neben einem angerauchten Joint fanden sie bei einem 18-Jährigen weitere Rückstände von Marihuana. Bei seinem 19-jährigen Begleiter fanden die Polizisten Reste von Amphetamin. Beide müssen nun mit Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Am späten Nachmittag musste dann eine Jugendliche auf dem Spielplatz an der Spinnerstraße eine Kontrolle über sich ergehen lassen. Bei der 15-Jährigen wurden vier Einheiten Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Hier besteht der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln, die Ermittlungen dauern an.

