Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht!!!

Braunschweig (ots)

Am Sonntag, 26.05.2019, 12.14 Uhr, kam es in Brg., Bohlweg/Georg-Eckert-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem hellen PKW Ford Galaxy und einem schwarzen PKW VW Passat CC. Der Fahrer (34) des schwarzen VW befuhr den Bohlweg aus Richtung Auguststraße in Richtung Ritterbrunnen, der Fahrer (32) des hellen Ford befuhr die Georg-Eckert-Straße und bog nach links auf den Bohlweg ab. Beide Beteiligte geben an, bei "Grün" gefahren zu sein. Eine Person ist leicht verletzt worden; es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000,-EUR. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Zeugen, die Auskunft über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst, Tel. 0531 4763935, zu melden.

