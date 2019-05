Polizei Braunschweig

POL-BS: 6. interdisziplinäre Fachtagung "Häusliche Gewalt"

Braunschweig (ots)

Am 7. Mai findet die 6. Fachtagung "Häusliche Gewalt" der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizeidirektion Braunschweig statt. Von 09.00 bis 16.30 Uhr, werden sich etwa 180 Netzwerkpartner/innen aus unterschiedlichen Disziplinen und Gremien damit befassen, was in der Region Braunschweig seit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention im Jahr 2018 zu ihrer Umsetzung bereits geleistet worden ist. Nach einer thematischen Einführung in die Istanbul-Konvention durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Braunschweig, Fr. Lenz, geht es um konkrete Fragestellungen wie insbesondere: Welche neuen Ansätze zur Prävention und Intervention gibt es bei häuslicher Gewalt. Die Aktivierung nachbarschaftlichen Engagements und Aufbau weiterer lokaler Netzwerke wie "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt" wird durch Frau Prof. Dr. Stövesand von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg vorgestellt. Am Beispiel des interdisziplinären Fallmanagements werden durch das "Osnabrücker Netzwerk gegen Häusliche Gewalt" die Grundlagen und Instrumente zur Gefährdungseinschätzung und Vorbeugung bei Hochrisikofällen von häuslicher Gewalt dargestellt.

Wie auch bei vorherigen Fachtagungen, sind interessierte Vertreter/innen der Presse herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis zum 06.05.19, 15.00 Uhr, unter der Funktionsadresse Haeusliche-Gewalt@pd-bs.polizei.niedersachsen.de anzumelden.

Tagungsort: Polizeidirektion Braunschweig - Friedrich-Voigtländer-Straße 41 - 38104 Braunschweig - Konferenzraum 3.

