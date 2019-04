Polizei Braunschweig

POL-BS: Transporter übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hauptfriedhof 30.04.2019, 06.39 Uhr

Auf Grund der tiefstehenden Sonne konnte der Fahrer des Transporters den Radfahrer nicht sehen und verletzte ihn bei dem Unfall leicht.

Am Dienstagmorgen befuhr ein 62-jähriger Radfahrer den Fahrradweg entlang der Helmstedter Straße in Richtung stadteinwärts. Zur gleichen Zeit wollte der 43-Jährige Führer eines Ford Transits von der Helmstedter Straße nach rechts in den Brodweg abbiegen. Die Ampeln für beide Fahrzeuge zeigten Grünlicht.

Der Fahrer des Transits erkannte den Radfahrer, der neben ihm in gleicher Richtung fuhr, wegen der blendenden Sonne aber nicht und stieß mit ihm beim Abbiegen zusammen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell