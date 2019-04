Polizei Braunschweig

POL-BS: VW Touran am späten Abend entwendet

Braunschweig (ots)

17.04.2019, 22.00 - 23.15 Uhr Braunschweig, Weststadt

Schnell bemerkt wurde ein Autodiebstahl am späten Mittwochabend.

Ein 59-jähriger Mann hatte seinen Wagen ordnungsgemäß am Mittwochabend auf einem Parkplatz Am Queckenberg abgestellt. Als er gegen 23.15 Uhr noch einmal zu dem Auto ging, welches für die am nächsten Tag geplante Urlaubsreise vorbereitet war, stellte er fest, dass sich der Wagen nicht mehr dort befand.

Unbekannte Täter hatten das Fahrzeug innerhalb dieser letzten 75 Minuten entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Schaden wird auf ungefähr 5.000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell