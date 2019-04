Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in das Jugendzentrum "Schiene"

Braunschweig (ots)

12./15.04.2019 Braunschweig, Broitzem

Ein Jugendzentrum im Braunschweiger Stadtteil Broitzem wurde von Einbrechern heimgesucht.

Ein 22-jähriger Mitarbeiter des Jugendzentrums im Steinbrink hatte dieses am Freitagabend ordnungsgemäß verschlossen. Eine 47-jährige Reinigungskraft bemerkte am Montagmorgen ein geöffnetes Oberlicht und eine eingeschlagene Fensterscheibe, so dass die Polizei gerufen wurde.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Jugendzentrum verschafft. Hier öffneten sie eine Geldkassette und entnahmen Bargeld. Ferner entwendeten der oder die Täter zwei Game Controller rund drei Tablets. Anschließend verschwanden sie unerkannt.

Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an.

