Polizei Braunschweig

POL-BS: Bienenvolk entwendet

Braunschweig (ots)

11./12.04.2019 bis 13.00 Uhr Braunschweig, Ottmerstraße

Zwei Imker in der Innenstadt wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag bestohlen. Die 34-jährige Frau und der 37-jährige Mann hatten ihr Bienenvolk samt grüner Aufbewahrungsbox, der so genannten "Beute", am Freitagabend zuletzt gesehen.

Als sie am Samstagmittag auf den St. Magni Friedhof zurückkehrten, stellten sie den Verlust des Volkes fest. Unbekannte Täter hatten sowohl die Bienen als auch ihre Aufbewahrung entwendet.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Diebstahls. Der Wert des Diebesgutes wird von den Geschädigten mit ungefähr 250,- Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell