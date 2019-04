Polizei Braunschweig

POL-BS: Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen Pkw und wird schwerverletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße 29.03.2019, 22.17 Uhr

Pedelec-Fahrer missachtet das Rotlicht und verursacht einen Verkehrsunfall, bei dem er sich Kopfverletzungen zuzieht.

Am Freitagabend stand ein 25-jähriger Fahrer eines Seat Ibizas auf dem Linksabbiegerstreifen auf der Hamburger Straße. Als seine Ampel auf Grün schaltete, fuhr er ordnungsgemäß an. In diesem Moment kam jedoch von links ein Radfahrer, der mit seiner linken Fahrzeugseite zusammenstieß. Der Radfahrer prallte gegen die Frontscheibe des Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 46-jährige Mann verletzte sich am Kopf und wurde von Ersthelfern versorgt. Durch den Rettungsdienst wurde er schließlich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Am Pkw sowie am elektrischen Pedelec entstand Sachschaden.

Da der Fahrradfahrer nach Alkohol roch, führte die Polizei einen Alcotest durch, der einen Wert von über 2 Promille ergab.

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und eröffneten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell